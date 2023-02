Flyalarmen gikk i den ukrainske hovedstaden onsdag.

– I luftrommet over Kyiv ble rundt seks mål oppdaget under flyalarmen, og de fleste ble skutt ned av luftforsvaret. Ifølge ubekreftede meldinger var dette ballonger som kan bære radarreflektorer eller rekognoseringsutstyr. De kan ha vært sendt opp for å oppdage og slite ut luftvernsystemer, sier militærmyndighetene i en uttalelse som gjengis av The Guardian.