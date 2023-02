Ingen nye objekter funnet i USAs luftrom de to siste døgnene

Forsvarsministeren deltar denne uken på Natos to dager lange forsvarsministermøte.

– Jeg er ikke kjent med noen nye objekter i USAs luftrom, sa Austin til journalister i Brussel etter møtet onsdag.

USA har de siste to ukene skutt ned fire flygende objekter, deriblant en mistenkt kinesisk spionballong 4. februar.

– USAs forsvar vil gjøre alt det kan for å finne restene av disse gjenstandene og analysere dem, tilføyde Austin.

Ballongferden har fått politiske konsekvenser for forholdet mellom USA og Kina. USAs utenriksminister Antony Blinken skulle egentlig reist til Kina i forrige uke, men avlyste i siste liten for å unngå at ballongen skulle dominere møtene.

Kina har i etterkant anklaget USA for å ha sluppet over ti ballonger, som deretter fløy ulovlig inn i kinesisk luftrom, siden mai i fjor.