Medier: Hemmelig gruppe hevder å ha påvirket valg på fire kontinenter

Et internasjonalt nettverk av gravejournalister har avslørt gruppen, som kalles «Team Jorge». 30 medier, blant dem tyske Der Spiegel, franske Le Monde og israelske Haaretz, har deltatt i arbeidet, under ledelse av den franske organisasjonen Forbidden Stories.

Skjulte videoopptak ble brukt under møter i fjor med gruppen og dens leder, en 50 år gammel tidligere israelsk spesialsoldat som heter Tal Hanan.

Han hevdet å ha jobbet med å påvirke rundt 30 valg rundt om i verden. Tjenestene hans skal ha blitt brukt i Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, USA og Europa.

Valgpåvirkningen tilbys angivelig, mot betaling, til både etterretningsorganisasjoner og private selskaper. Blant metodene er hacking og et egenutviklet system som angivelig kontrollerer tusenvis av falske kontoer i sosiale medier, ifølge The Guardian.

Flere av Hanans påstander er blitt bekreftet av journalistene som har jobbet med saken, ifølge Haaretz. De har påvist 19 valgkamper rundt om i verden der fiktive sosiale medier-brukere knyttet til «Team Jorge» har vært i sving.

Andre påstander, blant annet knyttet til hacking av bankopplysninger, viste seg å ikke stemme.

På spørsmål fra journalistene som har jobbet med saken, nekter Tal Hanan for å ha gjort noe galt. Nyhetsbyrået AFP beskriver avsløringen som ett element i en voksende mengde bevis for at lyssky selskaper rundt om i verden bruker sosiale medier til å manipulere folkeopinionen.