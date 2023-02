Separatistleder: Russland planlegger å ta tilbake Kharkiv

Mandag denne uken varslet Nato-sjef Jens Stoltenberg at russiske styrker har startet en stor offensiv i Ukraina. Ukrainske myndigheter lenge har advart om dette i forkant av årsdagen for invasjonen, 24. februar.

Natt til onsdag omtalte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj situasjonen langs fronten i Øst-Ukraina som «ekstremt vanskelig», særlig i Donetsk- og Luhansk-regionene.

Den ukrainske presidenten var forrige uke på sjarmoffensiv i Europa for å sanke støtte til kampfly-donasjoner, men fikk ikke et klart ja, verken fra Storbritannia, Frankrike, Polen eller Tyskland.

Natos forsvarsministre holdt tirsdag et møte i den såkalte kontaktgruppen for Ukraina for å diskutere videre våpenleveranser. De var samstemte om at støtten til Ukraina må opprettholdes og økes, men ville ikke komme med noen lovnader om kampfly.

