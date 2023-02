Melding om ny razzia av BBC-kontorer i India

Kontorene ble først gjennomsøkt tirsdag, noen uker etter at BBC sendte en kritisk dokumentar om Indias statsminister, hindunasjonalisten Narendra Modi.

Dokumentaren, som var i to deler, tok for seg de blodige sekteriske opptøyene som i 2002 krevde over 1.000 liv i Gujarat, de fleste av dem muslimer.

Modi var delstatsminister i Gujarat fra 2001 til 2014, og BBC-dokumentaren gjengir blant annet innholdet i en hemmeligstemplet britisk rapport der det slås fast at han var direkte ansvarlig for volden, som betegnes som forsøk på etnisk rensing.

Dokumentaren er ikke vist i India, men er spredt via sosiale medier. Indiske medier har forsøkt å blokkere alle henvisninger og lenker og har stemplet BBC-dokumentaren som «fiendtlig propaganda og anti-indisk søppel».