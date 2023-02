Japan: Tidligere flygende objekter var trolig kinesiske spionballonger

Det er etter ytterligere analyse av flere ballongformede objekter som har vært i japansk luftrom, konkludert med at de «svært formodentlig var ubemannede rekognoseringsballonger fløyet av Kina», heter det i en uttalelse fra departementet sent tirsdag.

Det dreier seg om objekter som ble observert i blant annet november 2019, juni 2020 og september 2021.

Departementet skriver at de har krevd av Kina at de «bekrefter fakta» om hendelsen, og at «en slik situasjon ikke kan oppstå igjen i framtida». Videre heter det at Kina har fått beskjed om at slike krenkelser av japansk luftrom er «totalt uakseptable».

Japan sa forrige uke at de gjorde nye analyser av flere hendelser observasjoner av uidentifiserte flygende objekter, etter at en kinesisk ballong ble skutt ned av USA utenfor South Carolina. Amerikanerne mener det er en spionballong, mens Kina sier det er snakk om en værballong på avveie.

Etter nedskytingen har det amerikanske forsvaret endret radarinnstillinger for å fange opp mindre objekter og følgelig skutt ned ytterligere tre objekter.