Støre: Forstår godt at Stoltenberg vil hjem til Norge

– Jeg har ikke hørt noen beslutning om det, utover det jeg hører Jens Stoltenberg selv sier: At han planlegger å stå fram til hans engasjement er over til høsten, og så reise hjem til Norge. Det er det jeg legger til grunn, sier Støre til NTB.

I helgen skrev den tyske avisen Welt am Sontag at Nato-landene ønsker å forlenge Stoltenbergs engasjement fram til april neste år. Årsaken skal være et ønske om stabilitet i håndteringen av krigen i Ukraina.

Stoltenberg skulle egentlig ha gått av i fjor for å bli sentralbanksjef i Norge. Etter mye press fra Nato-landene valgte han å forlenge stillingen sin i Brussel til i år og å si fra seg jobben i Norges Bank.

Stoltenberg har flere ganger sagt at han vil hjem igjen til Norge når denne perioden utløper.

– Han har gjort en svært viktig jobb for Nato, og Nato-landene har vært enige om denne forlengelsen. Jeg forstår godt at han nå tenker at ved den tidens utløp, så har han gjort sin jobb, sier Støre.

– Han vil hjem?

– Alt han sier, tyder på det.

– Har du noen jobb til ham her i Norge når han kommer tilbake?

– Det kommer nok til å bli mange som ønsker at han vil dele sin erfaring i mange sammenhenger, både i Norge og utenfor Norge, sier Støre.