Nederland: Russiske fly avskåret nær Polen

Flyene kom fra den russiske eksklaven Kaliningrad, het det i en uttalelse fra det nederlandske forsvarsdepartementet mandag kveld. Kaliningrad ligger mellom Polen og Litauen, to land som er medlem i både Nato og EU.

– Etter å ha blitt identifisert, viste det seg at det dreide seg om tre fly: Et russisk IL-20M Coot-A som ble eskortert av to Su-27 Flankere, opplyser departementet.

Coot-A er Natos kallenavn på det russiske rekognoseringsflyet Iljusjin IL-20, mens Flanker er koden for jagerflyet Sukhoi Su-27.

Russland har ikke kommentert den angivelige avskjæringen. Nederland opplyser at de har åtte F-35 utstasjonert i Polen i februar og mars.