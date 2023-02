FN: Syria åpner to grenseoverganger

En talsperson for FNs generalsekretær António Guterres sier mandag at dette vil gjøre det mulig å frakte humanitær hjelp raskere til rammede områder i Syria.

I første omgang er planen at grenseovergangene Bab Al-Salam og Al Ra’ee skal holdes åpne i tre måneder. Overgangene ligger ved grensa mellom Tyrkia og opprørskontrollerte områder nordvest i Syria.

Det haster med å få fram mat, medisiner og annen nødhjelp til dem som er rammet, ifølge FN. Norges FN-ambassadør Mona Juul beskriver avgjørelsen som godt nytt, og sier at åpningen av grenseovergangene vil gi tilgang for sårt tiltrengt humanitær hjelp.

– Uhindret humanitær tilgang til alle menneskene som trenger det, er nøkkelen for å redde liv etter skjelvet, sier Juul i en uttalelse.

Kunngjøringen om grenseovergangene kom dagen etter at sjefen for Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, møtte Assad i Damaskus.

Hjelpeinnsatsen etter jordskjelvet var temaet for samtalene mellom WHO-sjefen og Syrias autoritære leder.

En talsperson for USAs utenriksdepartement sier det vil være bra for det syriske folket hvis Assad-regimet faktisk går med på å åpne grenseovergangene.

Regimet i Syria og landets allierte Russland har vært negative til trafikk mellom Tyrkia og opprørskontrollerte syriske områder.

Inntil nå har omtrent all nødhjelp til jordskjelvofrene i disse områdene blitt sendt via én åpen grenseovergang ved grensa mot Tyrkia.