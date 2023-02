– Tempo kan redde liv. Jo raskere vi får inn forsyninger til den ukrainske fronten, jo flere liv kan vi redde, understreket generalsekretæren under en pressekonferanse i Brussel mandag.

Stoltenberg møtte pressen før Natos forsvarsministre samles i Brussel tirsdag og onsdag. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) deltar på vegne av Norge.

Møtet vil ta for seg Ukrainas behov, spesielt med tanke på våpenleveranser.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Fryktet russisk offensiv

Ukrainske myndigheter har nylig advart om at Russland kan forsøke en stor «symbolsk» offensiv øst i landet senere denne måneden for å markere årsdagen for invasjonen, som startet 24. februar i fjor.

Mandag konkluderte Stoltenberg med at den russiske offensiven er i gang.

– På samme måte som president Putin ruster opp, må vi opprettholde og øke støtten til Ukraina. Jeg ser fram til nye leveranser av utstyr, sa Nato-sjefen.

Krigen tærer på lagrene

Samtidig påpekte han at våpnene og ammunisjonen Ukraina får fra Nato, tærer på alliansens lagre.

– Forbruksraten er nå mange ganger høyere enn produksjonsraten. Forsvarsindustrien er under sterkt press, og ventetidene på nye bestillinger har økt betraktelig, fra 12 til 28 måneder, fortsatte Stoltenberg.

Han oppfordret samtidig forsvarsindustrien til å øke produksjonen og medlemslandene til å inngå flerårige avtaler.

Se video: Ukraina: Russisk panservogn eksploderer