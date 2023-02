Amerikansk selskap bøtelagt etter at ansatte falt i sjokoladetank

Boten tilsvarer knappe 150.000 kroner. Ulykken fant sted på en av selskapets fabrikker sentralt i Pennsylvania i juni. De to arbeiderne var innleid arbeidskraft og ikke autorisert til å jobbe ved tankene. Ei heller var de opptrent i sikkerhetsrutinene for utstyret de benyttet.

De to falt nedi tanken mens de gjorde vedlikeholdsarbeid, og kom seg ikke ut før nødetatene kom til stedet og fikk skåret hull i bunnen. Begge ble fraktet til sykehus med helikopter.

En representant for selskapet sa til journalister forrige uke at sikkerheten til de ansatte, både fast ansatte og innleide, er «en hovedprioritet for selskapet vårt».