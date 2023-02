Israelsk luftangrep mot Hamas-anlegg på Gaza

Israelske jagerfly angrep et underjordisk anlegg der det ble oppbevart råmaterialer Hamas bruker til produksjon av raketter, ifølge det israelske forsvaret.

– IDF holder Hamas ansvarlig for all terroraktivitet som utføres fra Gaza, og gruppa må tåle konsekvensene for sikkerhetskrenkelsene mot Israel, heter det videre i en uttalelse omtalt av DPA.

Det har ikke umiddelbart kommet meldinger om skadde eller drepte etter angrepet. Det skjer etter at Israel i helga skjøt ned en rakett som var blitt avfyrt over grensa fra Gaza.

Hamas tok kontroll over Gaza i 2007 og islamistgruppa og Israel har kjempet der flere ganger siden. Når mindre palestinske grupperinger angriper Israel, retter Israel vanligvis skytset mot Hamas-mål som svar.

Det har stort sett vært stille på fronten ved Gaza de siste månedene, avbrutt av sporadiske rakett- og luftangrep. Spenningen er svært høy mellom Israel og palestinerne på den okkuperte Vestbredden og i Øst-Jerusalem.

Til nå i år er minst 43 palestinere drept, blant dem både angripere, medlemmer av militante grupper og sivile, ifølge en oversikt fra AFP. I den samme perioden er ni sivile israelere, deriblant tre barn, drept.