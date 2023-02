VG: Norge orientert av USA om nedskyting av kinesisk ballong

– Vi ønsker ikke å gå inn i hva som ble sagt, men viser til informasjon fra amerikanske myndigheter om saken, sier pressevakt Marte Lerberg Kopstad til avisa.

Det svenske nyhetsbyrået TT meldte tidligere søndag at også Sverige var blitt orientert om hendelsen, og danske myndigheter har opplyst til danske Ritzau at også de var orientert.

Tidligere i uka meldte Reuters at 40 land ble informert om nedskytingen av det USA mener er en spionballong. Kina sier at det dreier seg om en værballong på avveie. Siden har det blitt skutt ned tre flygende objekter over amerikansk og canadisk luftrom, det siste søndag.