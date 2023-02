Tusenvis av russiske kvinner reiser til Argentina for å føde

Over 5.000 gravide russiske kvinner har de siste månedene reist til Argentina fordi de ønsker å sikre barna sine argentinske pass, skriver avisen La Nación med henvisning til sikkerhetskilder.

Alle barn som blir født i Argentina, er automatisk sikret argentinsk statsborgerskap, noe som er svært attraktivt for russiske statsborgere som har mistet flere rettigheter i Europa etter invasjonen av Ukraina i fjor.

Med et argentinsk pass kan russere reise til 160 land i verden uten et visum, mens de med et russisk pass kun kan reise til 71 land uten visum.

Mistenker kriminelt nettverk

Argentinsk politi har ransaket flere boliger i det velstående Puerto Madero-distriktet i Buenos Aires den siste tiden.

Der har det blitt gjort beslag av datamaskiner, mobiltelefoner, innreisedokumenter og kontanter som politiet mener kan spores tilbake til et kriminelt nettverk som hjelper kvinner og menn å reise til Argentina.

Fredag alene ankom 83 russiske kvinner hovedstaden Buenos Aires, hvorav 16 var gravide, opplyser leder for argentinske innvandringsmyndigheter Florenica Carignano.

Ingen ferie

– Det er nesten komisk når gravide i 34. uke av svangerskapet flyr så langt. Vi tror ikke det dreier seg om en ferie, sier Carginano til La Nación.

Det er ikke ulovlig å reise til Argentina for å føde, men det forutsetter at man har et spesielt visum. Russiske foreldre kan forholdsvis lett få argentinsk statsborgerskap dersom barnet deres er født i landet.

Avisen skriver imidlertid at noen av russerne som kommer til Argentina for å føde, også gjør det fordi de mener helsevesenet er bedre der enn i Russland.

En slik «fødselstur» til Buenos Aires beste sykehus kan ifølge BBC koste 35.000 dollar, tilsvarende nesten 350.000 norske kroner.