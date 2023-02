USAs luftfartsmyndigheter åpner luftrommet over Lake Michigan

Det samme skjedde lørdag da FAA midlertidig stengte luftrommet over delstaten Montana, før de etter kort tid avblåste nedstengingen.

Amerikanske myndigheter vil ikke si noe om årsaken til stengingen i verken Montana eller over Lake Michigan i Illinois, men opplyser at de betegner områdene som «nasjonalt forsvarsrom».

Lørdag ble et ukjent flygende objekt skutt ned over Canada, kun to dager etter at et tilsvarende objekt ble skutt ned over Alaska. Gjenstanden som ble skutt ned over Canada, er den tredje kjente som har krenket nordamerikansk luftrom de siste to ukene.

Tidligere denne måneden stengte FAA luftrom som svar på den kinesiske ballongen som ble slutt ned utenfor Sør-California forrige helg. USA mener ballongen ble brukt til spionasjeformål, men Kina hevder at det var en værballong.