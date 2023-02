Baby og eldre kvinne reddet i Tyrkia

Guttebabyen ble søndag gravd fram av redningsmannskap i Hatay-provinsen sørøst i Tyrkia, seks dager etter jordskjelvene, melder den tyrkiske rikskringkastingen TRT.

De ble klar over at barnet da de hørte ham gråte. Han hadde ligget i ruinene i hele 140 timer før han ble tatt hånd om.

Sju timer senere ble ei ti år gammel jente gravd fram fra ruinene i byen Antakya, og ytterligere to timer senere kunne redningsmannskap hente ut en 35 år gammel mann i live.

Sent lørdag kveld ble også en 88 år gammel kvinne funnet i live. Hun hadde havnet under bygningsmasser i byen Kirikhan. Kvinnen var svak, men kontakbar, opplyser Katharina Garrecht, talsperson for den tyske redningsgruppen THW.

Kvinnen ble lokalisert ved 20-tiden lørdag kveld, og det tok om lag to timer å få henne ut. Det tyske redningsteamet hadde følge av tyrkisk politi ettersom situasjonen i Hatay-provinsen er blitt stadig mer spent, og det er frykt for opptøyer.

Til tross for enkelte lyspunkter blir det først og fremst funnet flere omkomne.

Dødstallet etter jordskjelvene i Tyrkia og Syria passerte søndag 28.000. På mindre enn et døgn har dødstallet økt med over 3.000.