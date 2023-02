Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) har tro på at norske stridsvogner snart vil være på plass i Ukraina. Men han svarer ikke på Ukrainas president Volodomyr Zelenskyjs bønn om kampfly.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram mener det haster å få levert vestlige stridsvogner til Ukraina, men kan ikke svare på når den norske donasjonen er på plass. Foto: Geir Olsen / NTB

– Vi må absolutt legge til grunn at det er tidskritiske behov og at det haster med ny støtte og donasjoner til Ukraina, sier Gram til NTB.

Neste uke reiser han til Brussel for å være til stede på et to dager langt forsvarsministermøte i Nato.

Gram skal også delta på et eget møte i den USA-ledede kontaktgruppen for Ukraina, som koordinerer vestlige våpenleveranser til Ukraina.

Haster med stridsvogner

Norge er blant landene som har lovet å sende stridsvogner til Ukraina, men regjeringen har ikke villet si hvor mange eller når de blir levert.

Samtidig melder tankesmia Institute for the Study of War at den russiske storoffensiven mot Ukraina er i gang.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Den russiske storoffensiven mot Ukraina er i gang, ifølge tankesmia Institute for the Study of War. Byen Bakhmut i Donetsk bærer tydelig preg av angrepene. Foto: Libkos / AP / NTB

Gram er tydelig på at stridsvognene fra Vesten må leveres så fort som mulig, men har ingen dato å gi for de norske donasjonene.

– Vi har vært opptatt av at det skjer koordinert med våre allierte. Det er den prosessen vi er inne i nå, sier Gram.

– Vi har tro på at vårt bidrag kommer raskt på plass og henger godt i hop med øvrige donasjoner, legger han til.

Ingen kampfly-løfter

Gram kommer heller ikke med noen løfter om det Ukraina har øverst på ønskelisten for tiden, nemlig kampfly.

Zelenskyj var denne uken på sjarmoffensiv i Europa for å sanke støtte til kampfly-donasjoner. Han fikk et tja fra Frankrike og Storbritannia , og nei fra land som Sverige og Belgia.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj (t.v.) var denne uken på sjarmoffensiv i Europa for å sanke støtte til kampfly-donasjoner. Han fikk et tja fra Frankrikes president Emmanuel Macron (t.h.) og ikke noe svar fra Tysklands statsminister Olaf Scholz (midten). Foto: Thibault Camus / AP / NTB

– Vi vet at Ukraina har stort behov for militær støtte, og vi har dialog både med dem og med allierte om hvordan vi skal bidra videre, men jeg vil ikke gå inn på konkrete donasjoner vi jobber med, sier Gram.

Han viser til at regjeringen har foreslått å gi 75 milliarder kroner til Ukraina over fem år. Halvparten skal gå til sivil støtte og halvparten til militære formål.

– Vi har stilt opp tungt for Ukraina så langt, og det vil vi fortsette å gjøre.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj (midten) ber Europa sende kampfly. Her er han under et besøk i Brussel denne uken. F.v. Spanias statsminister Pedro Sánchez, Romanias president Klaus Iohannis, Polens statsminister Mateusz Morawiecki og Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Foto: Johanna Geron / AP / NTB

Russland samler ny styrke

Gram tror krigen i Ukraina vil bli svært krevende fremover.

– Det er ingenting som tyder på at Putin har gått bort fra målet han satte seg da han angrep Ukraina. Russland jobber systematisk med å samle ny styrke og mer materiell for å fortsette offensivene, sier Gram.

Han forventer at situasjonens alvor vil prege både Nato-møtene og sikkerhetskonferansen i München til helgen, hvor Gram og en stor delegasjon fra regjeringen skal delta.

– Det er nettopp dette alvoret, og behovet for omfattende og langsiktig støtte til Ukraina, som vil være mitt utgangspunkt i møtene, sier han.