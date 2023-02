Canada skjøt ned mystisk objekt – skal ha vært en fare for sivil luftfart

Objektet fløy på 40.000 fot og utgjorde derfor en risiko for den sivile flytrafikken. Det ble skutt ned om lag 17 mil fra grensen til USA, opplyste Anand lørdag kveld.

Objektet ble tidligere lørdag observert i stor høyde over Canada. Før det ble skutt ned, hadde Canadas statsminister Justin Trudeau en samtale med USAs president Joe Biden. Nedskytingen skjedde over Yukon-området, vest i landet.

I en Twitter-melding skriver Trudeau at det ble sendt opp canadiske og amerikanske fly, og at et amerikansk fly av typen F-22 skjøt mot gjenstanden

Stengte luftrommet i Montana

Canadas forsvarsminister vil ikke spekulere på hvor objektet stammer fra. Hun beskriver det ikke som en ballong og sier at det var mindre enn den kinesiske ballongen som ble skutt ned utenfor Sør-California forrige helg.

Lørdag kveld ble også deler av luftrommet over den amerikanske delstaten Montana stengt ned en kort periode. Dette ble gjort for å støtte forsvarsdepartementets aktiviteter, opplyser amerikanske myndigheter. Det ble sendt opp fly etter at det ble oppdaget et avvik på radaren, men ingenting uvanlig ble funnet i luftrommet.

Tre gjenstander skutt ned

Gjenstanden som ble skutt ned over Canada, er den tredje kjente som har krenket nordamerikansk luftrom de siste to ukene.

Fredag ble en ukjent gjenstand så stor som en bil skutt ned over Alaska, og forrige helg ble det som mistenkes å være en kinesisk spionballong skutt ned etter å ha passert USA. Ifølge kinesiske myndigheter var det en værballong på avveie, og landet har reagert sterkt på at ballongen ble skutt ned.