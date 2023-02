Harry Styles storvinner under Brit Awards

– Denne kvelden har vært veldig, veldig spesiell for meg, og jeg kommer aldri til å glemme den, sa Styles i takketalen.

– Jeg er så stolt av å være britisk i verden der ute, la den britiske artisten til.

29-åringen vant pris for årets artist, årets låt, årets album og årets pop/RNB-låt.

Kontroverser

For andre år var prisen for årets beste artist kjønnsnøytral, men i år var det kun menn som var nominert. Det har fått mye kritikk i sosiale medier.

Styles takket derfor flere kvinnelige artister i sin tale.

– Jeg er svært, svært takknemlig for å stå her oppe i kveld og veldig bevisst på mine privilegier. Denne prisen er for Rina, Charli, Florence, Mabel og Becky, sa han.

Sjefen for prisutdelingen, Damian Christian, sa tidligere denne uken at det var skuffende å se at så få kvinner var representert under årets Brit Awards. Han mente det hang sammen med at det var få kvalifiserte utgivelser fra kvinnelige artister i 2022.

Flere prisdryss

Andre som ble hedret med prisdryss var indiebandet Wet Leg. De vant pris for årets gruppe og beste nye artist.

Den amerikanske superstjernen Beyoncé ble utropt til årets internasjonale artist og årets internasjonale låt for «Break my Soul».