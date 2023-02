CNN og Global News: Uidentifisert flygende objekt observert over Canada

Mediene skriver at de har fått dette bekreftet av North American Aerospace Defence Command.

Fredag kunngjorde Det hvite hus at et ukjent flygende objekt er skutt ned over Alaska på ordre fra president Joe Biden. Lørdag kveld norsk tid kunngjør Pentagon at de ikke har noe mer informasjon å komme med om denne ballongen.

Fra før er det kjent at ballongen som ble skutt ned fredag, var mye mindre enn den store kinesiske ballongen som nylig ble skutt ned utenfor kysten av South Carolina.

Det ikke kjent om objektet som nå er identifisert, har sammenheng med objektet som ble skutt ned fredag eller den kinesiske ballongen.