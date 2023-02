WSJ: Våpenprodusent tilbyr droner til Ukraina for én dollar

Dronene er av typen Reaper MQ-9, og blir produsert av General Atomics. De er for tiden ikke i bruk i Ukraina. Det hvite hus må godkjenne salget for at det skal kunne realiseres, og de ønsket ikke å kommentere saken overfor The Wall Street Journal.

Salget blir likevel ikke billig for Ukraina. Ifølge avisen krever salgsavtalen at Ukraina må bruke rundt ti millioner dollar for å klargjøre og frakte dronene til landet, i tillegg til rundt åtte millioner dollar hvert år på vedlikehold.

En talsperson for General Atomics sier til avisen at de ikke kan kommentere enkeltavtaler, men legger til at de tror Ukraina kan trenge droner som Reaper, og det snart.