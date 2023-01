– Over 9.000 borgere som var ulovlig mobilisert er hentet hjem, inkludert personer som av helsemessige årsaker ikke skulle vært mobilisert under noen omstendighet, opplyste regjeringsadvokat Igor Krasnov i et møte med president Vladimir Putin.

Kritiske observatører antar at langt flere er rekruttert ulovlig etter Putins mobiliseringsordre i september – og at mange trolig aldri har kommet tilbake. I de første ukene etter at mobiliseringen startet ble det meldt om kaotiske tilstander ved mange regionale rekrutteringssentre. Til sammen 300.000 menn fra hele Russland ble kalt inn til tjeneste ved fronten.

Når han ser tilbake, medgir Krasnov også at de militære strukturene i landet har «mange alvorlige problemer».

Tirsdag ble en videomelding til Putin fra mobiliserte russeres mødre og ektefeller delt i sosiale medier. Kvinnene fra regionen Primorje lengst øst i Russland klager på at mennene deres ikke har nok utstyr, medisin og hygieneartikler.