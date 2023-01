– Vi vil ikke gi fra oss våre Leopard 2-stridsvogner av den enkle grunn at de er absolutt nødvendige for vår egen forsvarsstrategi, sa Mitsotakis under et besøk i Japan tirsdag.

Forholdet mellom Hellas og Tyrkia er for tiden svært anstrengt, blant annet på grunn av striden om rettigheter til et område i det østlige Middelhavet.

Hellas har flere Leopard 2-stridsvogner enn noe annet land i Europa, om lag 350. Landet har også rundt 500 stridsvogner av typen Leopard 1.

En rekke land, deriblant Norge, har besluttet å gi stridsvogner til Ukraina til bruk i kampen mot den russiske invasjonsstyrken.