Woodward, mannen som er mest kjent for å i sin tid ha avslørt Watergate-skandalen som veltet daværende president Richard Nixon, ga i 2020 ut biografien «Rage» om Trump.

Trump hevder Woodward har brutt løfter om å ikke publisere opptakene fra intervjuene han gjorde i arbeidet med boka, viser rettsdokumenter fra en domstol i Florida, ifølge NBC News.

Det dreier seg om utgivelsen av lydboka «The Trump Tapes: Bob Woodward’s Twenty Interviews with president Donald Trump», som kom ut i oktober. Trump ber om nesten 50 millioner dollar, drøyt 500 millioner kroner, i erstatning.

Ekspresidenten sier at han kun ga samtykke i at det ble tatt lydopptak i arbeidet med biografien «Rage».

– Woodward bestemte seg for å utnytte, rane til seg og kapitalisere på president Trumps stemme ved å gi ut lydopptakene fra intervjuene i form av en lydbok, heter det i søksmålet.

Woodward gjorde en rekke intervjuer med Trump fra desember 2019 til juli 2020 ved Det hvite hus, boligen i Mar-a-Lago og over telefon. Det ble blant annet sterke reaksjoner da Trump i utdrag fra boka erkjente hvor farlig c oronapandemien var, mens han samtidig underspilte den offentlig.

Trump sa den gang at covid-19 er en farlig sykdom, også for andre enn eldre, men at han dysset det ned for «ikke å skape panikk».