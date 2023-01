Ukraina har fått løfter om stridsvogner fra en rekke land, blant dem USA, Tyskland, Storbritannia og Norge, for å stå imot Russlands invasjonskrig i landet. Russland har satt inn store ressurser øst i Ukraina.

– Stridsvognkoalisjonen har nå tolv medlemmer. I den første bølgen med bidrag vil det ukrainske forsvaret få mellom 120 og 140 vestlige stridsvogner, sa Kuleba tirsdag.

Vil ta tid

Landet må imidlertid vente minst et par måneder før stridsvognene er på plass. Tyskland har lovet å sende 14 stridsvogner av typen Leopard 2 og sier at det kan skje i slutten av mars eller begynnelsen av april.

Storbritannia skal bidra med Challenger-stridsvogner og sier at de vil bli levert «på denne siden av sommeren».

USA har lovet å bidra med Abrams-stridsvogner, men også dette vil ifølge president Joe Biden «ta tid».

Planlegger motoffensiv

Ukrainas generalstab har tidligere anslått at det trengs minst 300 stridsvogner for å gjennomføre en vellykket motoffensiv mot de russiske styrkene som nå kontrollerer 18 prosent av Ukraina.

Ifølge Kuleba jobber Ukraina nå i kulissene for å overbevise flere land om å sende stridsvogner, på det som anses som et kritisk punkt i krigen.

Ukraina planlegger å innlede en stor motoffensiv for å ta tilbake områder Russland kontrollerer sør og øst i landet. USA har bedt ukrainerne om å avvente til de vestlige militærforsendelsene har ankommet landet.

Ukraina er samtidig bekymret for at Russland kan innlede en egen stor, offensiv i ukene eller månedene framover. Frykten er at det kan skje før de vestlige stridsvognene er på plass.