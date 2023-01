– Kina bygger i betydelig grad opp sin militære styrke, inkludert atomvåpen, herser med sine naboer og truer Taiwan, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg som tirsdag møtte Japans statsminister Fumio Kishida i Tokyo.

Kina følger også nøye med på Vestens respons på Russlands krigføring i Ukraina, og tar lærdom som kan påvirke framtidige beslutninger, ifølge Stoltenberg.

– Ikke vår fiende

Stoltenberg hevdet Kina forsøker å kontrollere kritisk infrastruktur og sprer desinformasjon om Nato og krigen i Ukraina. Han kom også med en klar advarsel til både Japan og andre asiatiske land.

– Det vi er vitne til i Europa i dag, kan komme til å skje i Øst-Asia i morgen. Kina er ikke vår fiende, men vi må forstå hvor omfattende utfordringen er og samarbeide for å møte den, sa Stoltenberg.

Russland bekymrer

Etter møtet med Kishida sendte de to ut en felles uttalelse der de gir uttrykk for bekymring over Russlands økende militære samarbeid med Kina, samt Beijings trusler mot Taiwan.

– Vi motsetter oss sterkt alle ensidige forsøk på å endre status quo ved hjelp av maktbruk eller tvang i Østkinahavet, heter det blant annet.

Japan er andre stopp på Stoltenbergs Asia-reise. Mandag var han i Sør-Korea, hvor han oppfordret landet til å trappe opp militærhjelpen til Ukraina.