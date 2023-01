Austin varsler økt militært samarbeid med Sør-Korea

Under et møte med Sør-Koreas forsvarsminister Lee Jong-sup tirsdag varslet Austin flere og større felles militærøvelser, som et svar på det han kaller vedvarende provokasjoner fra Nord-Korea.

Austin viser blant annet til at ledelsen i Pyongyang det siste året har gjennomført flere tester av interkontinentale raketter.

– Sikkerhetsbildet har endret seg. Nord-Korea har blant annet gjort flere forsøk på å oppgradere sine atomvåpen- og rakettprogram, sa han.