Brann på svensk oljeraffineri er slukket

Svenske nødetater rykket ut etter at meldingene om brannen kom like før klokka 10. Cecilia Lundfelt ved Södertörns brandförsvarsförbund sa til TT at de har opplysninger om at det er råolje som brenner, men slo ikke dette fast.

Sveriges Radio har publisert et bilde som synes å være av brannen. På det kan man se store mengder svart røyk.

– Akkurat nå er det kun røyk og ingen synlige flammer. Kriseberedskapen på raffineriet er mobilisert, sa kommunikasjonsdirektør Hans Östlin i Nynas, som drifter raffineriet, til Dagens Nyheter.

Östlin sa videre at området ble evakuert. Like etter klokka 11 opplyste Nynas at brannen var slukket. Ifølge politiet har et fåtall fått lettere skader.