Russland annekterte halvøya i 2014 og begynte samtidig å støtte væpnede separatister øst i Ukraina.

I et utspill mandag dert Milanovic forklarte hvorfor han motsetter seg kroatisk militærbistand til Ukraina, sa Milanovic at det er «tydelig at Krim aldri igjen vil bli del av Ukraina».

– Vi anser uttalelsen til Kroatias president, som i praksis sår tvil om Ukrainas territorielle integritet, for uakseptabel, skriver talsmann Oleg Nikolenko for det ukrainske utenriksdepartementet på Facebook.