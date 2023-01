Scholz avslutter søramerikansk rundreise i Brasil

– Vi er alle glad for at Brasil er tilbake på verdensscenen. Vi har savnet deg, kjære Lula, sa Scholz på en pressekonferanse mandag kveld.

Han la til at han ser fram til et langt og godt samarbeid, noe som gjorde at Lula omfavnet den tyske statsministeren.

Scholz' besøk i Brasil skjer bare noen uker etter at nasjonalforsamlingen i landets hovedstad ble stormet av tidligere president Jair Bolsonaros tilhengere.

– Demokrater må stå sterkt samlet. Stormingen var en påminnelse om at vi må gjøre alt for å forsvare demokratiet, sa Scholz på Sør-Amerika-reisens siste dag.

Frihandelsavtale

Scholz håper å få nytt liv i forhandlingene om en frihandelsavtale mellom EU og den søramerikanske Mercosur-gruppen. Den inkluderer Argentina, Paraguay og Uruguay i tillegg til Brasil.

EU har forhandlet om en frihandelsavtale siden 1999 og ble i prinsippet enig med Mercosur i 2019. Likevel er det enkelte spørsmål som ikke er avklart, blant annet om vern av regnsogen i Amazonas.

Beskyttelse av regnskogen og klimatiltak var også temaer for møtet mellom Lula og Scholz. Dit kom den tyske regjeringssjefen med 200 millioner euro – drøyt 2 milliarder kroner – som blant annet skal gå til et regnskogfond og til kamp mot avskoging, særlig i urfolksområder.

Lula var ikke kjent for å drive grønn politikk da han var president mellom 2003 og 2010, men har lovet at han nå vil prioritere klima og miljø.

Begrenset suksess

Før besøket i Brasil har Scholz også vært i Chile og Argentina. På reisen har han også forsøkt å få mer støtte til Ukraina, men har hatt begrenset suksess. Presidentene i Chile og Argentina sier begge til Scholz at de ønsker en fredelig avslutning på konflikten, men dempet forventningene om konkret hjelp til ukrainerne.

– Argentina og Latin-Amerika har ingen planer om å sende våpen til Ukraina eller noe annet konfliktområde, sa Argentinas Alberto Fernandez på en felles pressekonferanse med Scholz lørdag.

Chiles Gabriel Boric unnlot å svare på om han mente det samme, men sa at Chile har tilbudt å hjelpe Ukraina med gjenoppbyggingen etter krigen.