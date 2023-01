Lukasjenko ønsket velkommen på besøk i Zimbabwe

Verken 68 år gamle Aleksandr Lukasjenko eller hans 80 år gamle vert Emmerson Mnangagwa har en veldig høy stjerne i Vesten, men på flyplassen i Harare ble de tiljublet av flere tusen tilhengere av Mnangagwas parti ZANU-PF.

Zimbabwes president – som har tilnavnet Krokodillen – ble i 2017 sett på som et nytt håp for landet etter nesten 30 år under ledelse av forgjengeren Robert Mugabe. Men etter hvert kom meldingen om økende forfølgelse, og Mnangagwa har blitt anklaget for å bruke autoritære metoder for å kvele opposisjonen i landet. I år søker han gjenvalg samtidig som han anklages for korrupsjon og rettighetsbrudd.

Lukasjenko har på sin side slått hardt ned på opposisjon og protester etter det omstridte valget i 2020, der han sikret seg fortsatt makt i landet han har ledet i nærmere 30 år.

De to presidentene skal holde et formelt møte tirsdag. Zimbabwes utenriksminister sier målet er å «styrke det flotte forholdet» mellom landene innen områder som politikk, gruvedrift og landbruk.

I 2019 besøkte Mnangagwa Minsk, og etter det besøket åpnet Belarus en ambassade i Harare.

– Begge landene ønsker videre internasjonale forbindelser – og begge er rammet av sanksjoner fra EU og USA som følge av at det står dårlig til med menneskerettighetene, sier Alex Vines, som leder Afrika-programmet ved den britiske tankesmia Chatham House.