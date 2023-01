Polens regjering reagerer på at voldtatt jente ble nektet abort

Loven tillater abort kun dersom graviditeten er et resultat av et overgrep eller om kvinnens liv eller helse er truet. Samtidig kan leger reservere seg mot å utføre abort basert på egen samvittighet.

Det er det flere sykehusleger øst i landet som har gjort i saken med den 14 år gamle jenta, som også har en psykisk utviklingshemming, og som ifølge kvinnerettsgruppen Federa ble voldtatt av onkelen sin.

Gruppen sier jenta ikke visste at hun var gravid før tanten hennes oppdaget hva som hadde skjedd.

– Forskrekket

Helseminister Adam Niedzielski sier det er uakseptabelt at 14-åringen slet med å få abort.

– Vi er forskrekket over denne saken og her er vår respons utvetydig, sier Niedzielski til journalister.

Først da Federa grep inn, fikk jenta tatt abort i hovedstaden Warszawa.

– Jeg har ikke ord for avskyen jeg føler for hvordan legene har opptrådt, men det viktigste for oss var å hjelpe jenta, sier en talskvinne for rettighetsgruppen.

Har skapt debatt

Saken viser tydelig at selv lovlige aborter kan være vanskelig å få utført i det katolske landet, som har en av de strengeste abortlovene i Europa. Den har også startet en ny debatt om å løse opp litt på de strenge reglene.

– Reservasjonsretten er en barbarisk og umenneskelig lov og bør fjernes, sier venstrepolitikeren Katarzyna Kotula, som sitter i den polske nasjonalforsamlingen. Sentrum-venstre-representanten Barbara Nowacka sier opposisjonen vil legge fram et forslag om å begrense legenes bruk av reservasjonsretten.

Menneskerettskommissær Marcin Wiacek sier saken viser at det er svakheter i systemet og at jenta burde fått informasjon om sykehus som var villige til å utføre aborten.