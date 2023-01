For til tross for tre år preget av coronapandemien, mangler verden fremdeles gode beredskapssystemer, ifølge Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC).

De sier det er avgjørende å bygge tillit, rettferdighet og lokale handlingsnettverk for å være forberedt på en ny krise.

– Alle land er farlig uforberedt på fremtidige utbrudd, sier IFRC, som har konkludert med at styresmakter rundt om i verden ikke er bedre forberedt på en pandemi nå enn de var i 2019.

Verdens helseorganisasjon (WHO) slo mandag fast at corona fortsatt utgjør en global helsekrise. Siden begynnelsen av desember er det rapportert over 170.000 coronarelaterte dødsfall, ifølge WHOs krisekomité.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

IFRCs generalsekretær Jagan Chapagain mener covid-19 bør være en vekker for verden, som han mener er altfor dårlig forberedt på nye helsekriser. Foto: Salvatore Di Nolfi / AP

Kriser kan ramme samtidig

IFRC advarer om at verden må være forberedt på at flere kriser og katastrofer kan ramme samtidig. Derfor mener de lokalsamfunn må planlegge for slike scenarioer for å bli mer motstandsdyktige.

– Covid-19-pandemien bør være en vekker for det globale samfunnet til å forberede seg nå på neste helsekrise, sier IFRCs generalsekretær Jagan Chapagain i en uttalelse mandag.

Ifølge organisasjonen øker også risikoen for at spesielt helsekriser og klimakatastrofer inntreffer på samme tid. Samtidig advarte de om en begrenset reaksjonsevne i lys av stadig hyppigere og mer intenst ekstremvær, som rammer verdens fattigste hardest.

– Selvdestruksjon

IFRC sier det er selvdestruksjon å ikke handle når slike kriser inntreffer andre steder ettersom sykdom kan komme tilbake i en farligere form, og pekte på coronapandemien som et eksempel.

– Verden må ta tak i urettferdige helse- og sosioøkonomiske sårbarheter lenge før en ny krise inntreffer, påpeker han.