– Sju lastebilsjåfører og assistentene deres, alle ikke-syrere, ble drept som et resultat av at et uidentifisert fly angrep en kolonne med Iran-støttede grupper i går kveld, skriver SOHR mandag.

Iran har sammen med Russland vært blant de viktigste støttespillerne til president Bashar al-Assad og hans regime.