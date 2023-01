Minst 15 drept i islamistangrep i Kongo

Tre ulike landsbyer ble utsatt for angrep samtidig midt på natten, opplyser en lokal tjenesteperson.

Det var sju kvinner blant de drepte, ifølge tjenestepersonen, som sier at dødstallene er ventet å stige.

ADF – Allied Democratic Forces – er en av de mest voldelige av de over 120 militsgruppene som opererer i det urolige Øst-Kongo. Ekstremistgruppen IS hevder ADF er deres gren i Sentral-Afrika. ADF beskyldes for massakrer på sivile kongolesere og for å ha utført angrep i nabolandet Uganda.

Kongos og Ugandas militære innledet i 2021 en offensiv mot ADF, men har så langt ikke lyktes med å stanse voldshandlingene.