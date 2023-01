Tenåring pågrepet for drap på annen tenåring i Sverige

Ifølge påtalemyndigheten ble en gutt under 18 år pågrepet ved tretiden natt til søndag. Han er mistenkt for å ha medvirket til drap.

Skyteepisoden fant sted lørdag kveld i 18-tiden ved en sushirestaurant i bydelen Skogås i utkanten av Stockholm, ifølge Aftonbladet.

Natt til søndag førte også to eksplosjoner til materielle skader på inngangspartiet til to boliger i Upplands Bro og Upplands Väsby nordvest for den svenske hovedstaden. Ingen personer ble skadd i eksplosjonene, opplyser politiet.

Pressetalskvinne Anna Westberg i Stockholm-politiet sier det er for tidlig å si om det er sammenheng mellom de to eksplosjonene, men legger til at politiet undersøker dette.

Det etterforskes også om skyteepisodene og eksplosjonene henger sammen.

Siden første juledag, da en kjent person i et kriminelt gjengmiljø ble skutt og drept i bydelen Rinkeby, har Stockholm vært rystet av en usedvanlig kraftig voldsspiral.

Skyteepisoder og eksplosjoner har avløst hverandre i den svenske hovedstaden de siste ukene. Totalt er et 20-tall voldsforbrytelser knyttet til gjengkriminelle den siste måneden.