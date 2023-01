Restaurantdrap på 15-åring i Sverige kobles til voldsbølge

Ifølge påtalemyndigheten ble en gutt under 18 år pågrepet ved tretiden natt til søndag. Han er mistenkt for å ha medvirket til drap.

Skyteepisoden fant sted lørdag kveld i 18-tiden inne i en sushirestaurant i bydelen Skogås sør for Stockholm, ifølge Aftonbladet.

Søndag har kriminalteknikere fortsatt sine undersøkelser på stedet, som er sperret av. Politiet undersøker om skyteepisoden ble fanget på film av overvåkingskameraer, og en rekke personer er avhørt.

Kraftig voldsspiral

Ifølge SVTs kilder kobles drapet til en voldsbølge i Stockholm og Uppsala den siste tiden, hvor to kriminelle gjenger jevnlig barker sammen om narkotikahandelen.

Siden første juledag, da en kjent person i et kriminelt gjengmiljø ble skutt og drept i bydelen Rinkeby, har Stockholm vært rystet av en usedvanlig kraftig voldsspiral.

Skyteepisoder og eksplosjoner har avløst hverandre i den svenske hovedstaden de siste ukene. Totalt er minst et 20-tall voldsforbrytelser knyttet til gjengkriminelle den siste måneden.

Eksplosjoner

Natt til søndag førte også to eksplosjoner til materielle skader på inngangspartiet til to boliger i Upplands Bro og Upplands Väsby nordvest for den svenske hovedstaden. Ingen personer ble skadd i eksplosjonene, opplyser politiet. Den ene boligen kobles til en kjent svensk rapper, ifølge Expressen , som også skriver at rapperen befinner seg utenlands for tiden.

Politiet etterforsker om det er sammenheng mellom skyteepisoden og eksplosjonene.