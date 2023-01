Besteforeldre og mor fremstilles for varetekt etter bortføring av baby i Danmark

Det opplyser vaktsjef Jakob Jensen i Sydsjællands- og Lolland Falsters politidistrikt. De tre er alle i politiets varetekt og siktet for å ha bortført barnet, uttaler politiet.

Politiet fikk melding om bortføringen fra fødeavdelingen ved Slagelse Sygehus klokka 18.10 lørdag kveld. Da skal babyen bare ha vært noen timer gammel.

Bakgrunnen for bortføringen var ifølge politiet at det danske barnevernet hadde overtatt omsorgen for barnet ved fødselen.

Den mistenkte bestefarens kjøretøy ble etterlyst, og like før klokka 22 opplyste politiet at bilen er stoppet og den ettersøkte mannen pågrepet. Barnet ble da funnet i god behold.