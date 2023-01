Fire døde etter kraftig regnvær i New Zealand

Myndighetene bekreftet lørdag at tre mennesker var døde som følge av uværet. Søndag ble en fjerde person bekreftet omkommet etter å ha hatt status som savnet. Det dreier seg om en mann som ble feid av gårde av vannmassene i landsbyen Onewhero sør for Auckland fredag.

– Det mest grusomme er at menneskeliv har gått tapt, sa visestatsminister Carmel Sepuloni til journalister i Auckland søndag.

Uværet slo inn over den nordlige delen av New Zealand fredag. Myndighetene innførte unntakstilstand i landets største by Auckland, der det bor 1,6 millioner mennesker. Unntakstilstanden var fortsatt aktiv søndag.

Politiet opplyste søndag at det kraftige regnværet har ført til ødeleggelser på veier. Tusener av strømabonnenter var uten elektrisitet, og hundrevis av husstander var uten vann.

Meteorologer advarer om at uværet ikke gir seg. Det ventes kraftig regn, noe som kan utløse oversvømmelser og styrtflod, både søndag og mandag.

Statsminister Chris Hipkins var lørdag på befaring med helikopter over Auckland, der han etterpå besøkte oversvømte hjem. Han beskrev situasjonen i den flomrammede storbyen som noe som aldri har skjedd før i nyere tid i New Zealand.