Netanyahu lover sterk reaksjon på Jerusalem-angrep

Statsminister Benjamin Netanyahus uttalelse kom da han lørdag kveld kalte inn sitt sikkerhetskabinett til møte om angrepet kvelden før.

– Vårt svar vil bli sterkt, raskt og presist. Vi tilstreber ikke en eskalering, men er forberedt på ethvert scenario, sa han i en uttalelse fra statsministerkontoret.

Netanyahu varsler raskere prosess for å sperre av og ødelegge angriperes boliger, han lover å gjøre det lettere for israelske sivile å få våpentillatelse, og han lover å straffe palestinske angriperes familier ved å frata dem sosialtjenester og helsegoder.

Den 21 år gamle palestineren som fredag kveld åpnet ild i bosetningen Neve Yaakov, ble skutt og drept i en skuddveksling med israelske sikkerhetsstyrker. Palestineren kom selv fra At-Tur i det okkuperte Øst-Jerusalem.

21-åringen handlet tilsynelatende på egen hånd, men israelsk politi har arrestert 42 av hans naboer og familiemedlemmer for avhør.

13-åring åpnet ild

Lørdag ble det kjent at en 14 år gammel gutt var blant de drepte i synagogeangrepet.

Samme dag ble to israelske menn skutt og såret da en 13-årig palestiner åpnet ild i det palestinske nabolaget Silwan i Øst-Jerusalem, ifølge israelsk politi.

13-åringen er ikke tidligere kjent av politiet eller etterretningstjenestene, men er i slekt med en 16-åring som ble skutt og drept av politiet for å ha kastet en molotovcocktail i Silwan tidligere i uka, ifølge avisa Haaretz.

13-åringen åpnet ild mot en gruppe jøder som var på vei mot Vestmuren i Jerusalems gamleby, ifølge politiet. Noen av dem var bevæpnet og skjøt 13-åringen, som ble brakt til sykehus. De to israelske ofrene på 23 og 47 år ble henholdsvis alvorlig og moderat skadd.

«Endeløs voldsspiral»

Ingen gruppe har tatt på seg ansvaret for synagogeangrepet, selv om de militante palestinske gruppene Hamas og Islamsk hellig krig hyller angrepet.

En talsperson for Hamas beskrev det som gjengjeldelse for den israelske militæraksjonen der ni palestinere torsdag ble drept i en flyktningleir på den okkuperte Vestbredden.

Til sammen er minst 30 palestinere, både militante og sivile, drept av israelere på Vestbredden hittil i år.

Allerede før de siste angrepene i Jerusalem tryglet FN om en slutt på det de beskriver som en endeløs voldsspiral på Vestbredden.

Kraftige fordømmelser

Synagogeangrepet har også vakt kraftige reaksjoner fra verdenssamfunnet, som samtidig ber palestinere og israelere beherske seg.

– Norge fordømmer terrorangrepet mot israelere ved synagogen i Øst-Jerusalem, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og legger til at slike angrep mot sivile er helt uakseptable.

– Det er også forferdelig at et høyt antall palestinere er blitt drept på Vestbredden de siste dagene, sist i Jenin torsdag, sier Huitfeldt i uttalelsen sendt til NTB lørdag ettermiddag.

– Politiske ledere må bidra til deeskalering. Denne konflikten kan bare løses politisk, sier Huitfeldt.

Over 150 drepte i fjor

Også EU fordømte lørdag sterkt angrepene i Jerusalem. Samtidig ba EUs utenrikssjef Josep Borrell Israel om å kun bruke dødelig makt som siste utvei.

– EU anerkjenner fullt ut Israels legitime sikkerhetsbekymringer, som bevist av de siste terrorangrepene, men det må understrekes at dødelig makt kun må brukes som en siste utvei når det er helt uunngåelig for å beskytte liv, sier Borrell og viser til at 30 palestinere er drept på Vestbredden hittil i år.

Han minner samtidig om at israelske styrker i 2022 drepte over 150 mennesker på Vestbredden, blant dem 30 barn.

– Det var det høyeste tallet siden slutten på den andre intifadaen i 2005, påpeker Borrell.

Norske borgere advart

Norske myndigheter sendte lørdag en melding til norske borgere i Israel og de palestinske områdene, der de advarer om den forverrede sikkerhetssituasjonen.

– Sikkerhetssituasjonen er ytterligere forverret etter flere voldelige hendelser i Jerusalem. Det forventes demonstrasjoner og opptøyer på sjekkpunkter og veikryss, i bysentra på Vestbredden og i Øst-Jerusalem, i og ved Gamlebyen, står det i meldingen ifølge Utenriksdepartementet.

– Nye hendelser kan ikke utelukkes. Alle reisende bes utvise aktsomhet og følge anvisninger fra lokale myndigheter, heter det videre.