Trump har startet valgkampen

Republikanerne har så langt bare én kandidat til presidentvalget neste år, og Trump innledet lørdag valgkampen i delstaten New Hampshire.

– Jeg er sintere nå og mer engasjert enn noen gang tidligere, sa 76 år gamle Trump i sin tale til grasrotaktivister og folkevalgte på partiets årsmøte i Salem.

– Vi trenger en leder som er forberedt på å møte kreftene som legger landet vårt øde, sa Trump, som hevder at USA ødelegges av en «egoistisk, radikal, korrupt, politisk elite».

I talen fremmet Trump sin valgkampagenda, blant annet temaer som innvandring og kriminalitet, og sa at hans politikk kommer til å bli det motsatte av det president Joe Biden står for.

Deretter gikk turen videre til Columbia i delstaten South Carolina.

– Må redde landet

– Vi skal i fellesskap fullføre det ugjorte i oppgaven med å gjøre USA storslått igjen, sa Trump til forsamlingen lørdag kveld.

– Valget i 2024 blir vår ene sjanse til å redde landet vårt og vi trenger en leder som står klar til å gjøre det fra dag én, sa Trump fra talerstolen.

I talen kritiserte han Biden og demokrater, og han kom med nedsettende kommentarer om transpersoner, han gjorde narr av mennesker som fremmer bruk av elektriske komfyrer og elbiler, sa at vindmøller i hovedsak er kinesiskproduserte fugledrepere, og minnet forsamlingen på hvordan han som president før Biden jobbet for å øke oljeproduksjonen, inngå handelsavtaler og slå ned på innvandring over grensen fra Mexico.

Ny giv

I lørdagens taler gjentok han også de ubegrunnede påstandene om at 2020-valget var stjålet, og han gjentok gamle og nedsettende kallenavn på politiske rivaler.

– Det er kun én president som noen gang har utfordret hele det etablerte miljøet i Washington, og med deres stemmer neste år, skal vi gjøre det på nytt, sa Trump.

New Hampshire og South Carolina har betydning ved at det er de to delstatene som er først ut ved å arrangere nominasjonsmøter til hvert presidentvalg.

Lørdagens taler ble sett på som en mulighet for å gjenopplive en vaklende valgkampstart eter kritikk om at Trump ikke har holdt noen offentlige valgmøter siden han kunngjorde i november at han vil bli president igjen.

Trump er den eneste republikaneren som så langt har erklært kandidatur til presidentvalget i 2024. Men mulige utfordrere, blant dem Florida-guvernør Ron DeSantis, tidligere visepresident Mike Pence og tidligere South Carolina-guvernør Nikki Haley, som i tillegg har vært Trumps ambassadør til FN, kan komme til å kunngjøre sine egne kandidatur i månedene som kommer.

På demokratenes side er det ingen som ennå har lansert seg som kandidater.

Kommenterte Tyre Nichols

Trump kommenterte lørdag politiets brutale behandling av Tyre Nichols i Memphis. Nichols, en 29 år gammel svart mann, ble stanset av fem svarte politifolk og banket opp. Tre dager senere døde han av skadene. Politifolkene hevder at Nichols ble stanset på grunn av en trafikkforseelse, som så langt ikke har latt seg dokumentere.

– Jeg synes dette var grusomt. Han var i virkelig trøbbel. Han bare sank sammen. Noe slikt skulle aldri ha skjedd, sa Trump i et intervju med nyhetsbyrået AP, dagen etter at myndighetene offentliggjorde videoopptak av angrepet på Nichols.

På opptaket kan man blant annet høre politifolkene rope bannord mot Nichols mens de slår og sparker ham. Nichols roper etter moren sin flere ganger. Trump sier at «det var et svært trist øyeblikk» å høre Nichols rope etter moren.

– Det var faktisk det øyeblikket som satte seg mest fast hos meg, hvis jeg skal være ærlig, sier Trump i intervjuet.

Trump nevnte imidlertid ikke Nichols-saken i de to talene lørdag.