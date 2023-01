Årsaken til forliset skyldes trolig store bølger, meldte Cubadebate newspaper fredag.

Avisen skriver at to kystvaktfartøyer leter etter de savnede.

Økonomisk krise på Cuba har ført til at flere utvandrer fra landet.

Migrantene som var om bord i båten, var alle fra Cardenas kommune, cirka 115 kilometer øst for hovedstaden Havanna. De forlot landet 23. januar via Torrontela i et forsøk på å komme seg til USA, skriver lokale medier.

Båten forliste dagen etterpå.