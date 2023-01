To såret i skyting i Jerusalem – 13-årig palestiner mistenkt

Ifølge israelsk politi var det en 13 år gammel palestiner som sto bak.

Politiet har kontroll på den antatte gjerningspersonen og mistenker at det var forsøkt på et terrorangrep.

Israelske helsearbeidere sier at det er to menn, en far og en sønn, på 23 og 47 år som ble såret i skyteepisoden, og at tilstanden er moderat til alvorlig.

Hendelsen finner sted dagen etter at sju personer ble drept og flere såret i en skyteepisode nær en synagoge i Øst-Jerusalem. Det var det dødeligste angrepet i byen siden 2008.

42 personer er pågrepet av israelsk politi i forbindelse med fredagens skyteepisode.

Ingen gruppe har ennå sagt at de står bak drapene fredag, men de militante palestinske gruppene Hamas og Islamsk jihad hyller angrepet. Lørdag sier også den iranskstøttede bevegelsen Hizbollah at også de hyller angrepet.

En talsperson for Hamas beskriver det som gjengjeldelse for den israelske militæraksjonen der ni palestinere torsdag ble drept i en flyktningleir på den okkuperte Vestbredden.

Israels forsvar (IDF) varsler lørdag at de styrker den militære tilstedeværelsen på den okkuperte Vestbredden som følge av angrepet.