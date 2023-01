2,9 millioner mennesker står i fare for å sulte, mens ytterligere 12 millioner ikke vet hvor deres neste måltid kommer fra, ifølge Verdens matvareprogram (WFP).

– Sultraten er den høyeste på 12 år og 70 prosent av befolkningen er snart ikke i stand til å brødfø familiene sine, heter det i en uttalelse fra FN-byrået.

Syria er nå det landet i verden med sjette høyest andel mennesker som lever med matusikkerhet. På samme tid har matvareprisene økt kraftig og er tolv ganger så høye i dag som for tre år siden.

WFP opplyser også at underernæring hos barn og mødre øker i en hastighet aldri sett før. FN anslår at 90 prosent av de 18 millioner menneskene i Syria lever i fattigdom.

– Hvis det internasjonale samfunnet ikke går inn for å hjelpe syrere, risikerer man å få nok en bølge med massemigrasjon, sa WFP-sjef David Beasley under et besøk i Syria denne uken.