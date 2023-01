52-åring erkjenner skyld i bombetrussel nær Kongressen

Mannen har tidligere ikke erkjent skyld, men fredag gjorde han det, står det i en uttalelse fra det amerikanske justisdepartementet. 52 år gamle Floyd Ray Roseberry fra Grover i delstaten North Carolina risikerer opptil ti års fengsel dersom han blir dømt. Dom i saken kan ventes 15. juni.

Det var i august 2021 at Roseberry parkerte kjøretøyet sitt på fortauet utenfor Kongressens bibliotek. Der sa han til en politimann som nærmet seg at han hadde en bombe, mens han holdt i det som så ut som en detonator, ifølge politiet.

Politiet stengte ned gater og evakuerte bygninger i området mens de forhandlet med Roseberry. En stor del av hovedstaden sto stille i flere timer.

Senere overga 52-åringen seg til politiet, som da uttalte at de hadde funnet mulige materialer som kunne brukes til å lage bomber, i mannens kjøretøy. Men de fant ingen bombe der.

52-åringen, som har en historikk med psykiatri bak seg, direktestrømmet bombetrusselen via sin brukerkonto på Facebook. Der sa han at «revolusjonen er i gang».

– Jeg står klar til å dø for saken, sa han.

Påtalemyndigheten har vist til at mannen var oppgitt over valgresultatet i 2020 og at han krevde at president Joe Biden må gå av. Han krevde å få snakke med Biden om flere saker som han klaget over, ifølge påtalemyndigheten.