Memphis i helspenn etter at politiet slo i hjel svart mann

President Joe Biden snakket fredag med offerets mor og stefar for å uttrykke sin og Jill Bidens medfølelse, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

De fem politibetjentene, som i likhet med offeret er svarte, fikk sparken i forrige uke. Torsdag ble de siktet for drap og flere andre lovbrudd i forbindelse med at de banket opp 29 år gamle Tyre Nichols i et lyskryss etter en trafikkforseelse.

Klokken 1 natt til lørdag norsk tid offentliggjorde myndighetene videoopptak fra politibetjentenes kroppskameraer, som viser den tre minutter lange mishandlingen. Offerets mor, Row Vaughn Wells, har selv sett videoene og advarte i forkant av offentliggjøringen om at de er grusomme.

Før offentliggjøringen ba hun alle som vil demonstrere, om å gjøre det på fredelig vis.

– Jeg vil ikke at vi brenner ned byen, ødelegger gatene, fordi det er ikke det min sønn sto for. Hvis dere vil støtte meg og Tyre, må dere protestere fredelig, sa hun.

Også Biden har manet til ro, og budskapet ble fredag gjentatt av Det hvite hus. Ifølge pressesekretær Karine Jean-Pierre har de vært i kontakt med ulike etater for å sikre at de er forberedt hvis det skulle bryte ut opptøyer.

Hun opplyser også av verken Biden eller noen andre i Det hvite hus har sett videoen.