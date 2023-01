Minst sju drept ved synagoge i Øst-Jerusalem – Hamas hyller angrepet

Skyteangrepet fredag kveld var det dødeligste rettet mot israelere siden 2008 da åtte mennesker ble drept av en væpnet palestiner på en rabbinerskole i Jerusalem, ifølge det israelske utenriksdepartementet.

Blant de drepte var fem menn og to kvinner. Flere av dem var over 60 år gamle. En 15 år gammel gutt som ble såret, ble fredag kveld operert på sykehus, opplyser ambulansetjenesten Magen David Adom (MADA).

Politiet sier skytingen skjedde i Neve Yaakov, et religiøst nabolag i Øst-Jerusalem med en stor ultraortodoks befolkning. Gjerningsmannen, en 21-åring fra Øst-Jerusalem, stakk av fra stedet i en bil etter angrepet. I politijakten som fulgte, oppsto det skuddveksling mellom ham og politiet. Mannen forlot kjøretøyet, begynte å løpe, og ble skutt og drept.

Gjerningsmannen ser ut til å ha handlet alene, men politiet lover å gjøre alt de kan for å spore opp enhver som kan ha hjulpet ham. Avisen Haaretz skriver at mannen ankom synagogen like før klokken 20.15. Der ventet han utenfor bygningen, før han begynte å skyte mot fotgjengere og folk som kom ut fra synagogen, der de hadde deltatt i en sabbatsbønn, ifølge politiet.

Palestinsk feiring

Ingen gruppe har ennå sagt at de står bak drapene, men de militante palestinske gruppene Hamas og Islamsk jihad hyller angrepet.

En talsperson for Hamas beskriver det som gjengjeldelse for den israelske militæraksjonen der ni palestinere torsdag ble drept i en flyktningleir på den okkuperte Vestbredden.

I sentrum av Gaza by kunne man fredag kveld høre folk som feiret med å skyte i luften. Biler tutet og fra høyttalere fra moskeer ble det ropt «Gud er stor». I flere byer på Vestbredden sendte palestinere opp fyrverkeri og feirende folk i biler tutet.

– Terrorangrep

Israelsk politi omtaler skyteangrepet fredag kveld som et terrorangrep.

Forsvarsminister Yoav Gallant kalte inn militær- og sikkerhetstopper til møte sent fredag kveld og ba dem bistå politiet og styrke sikkerheten nær Jerusalem og ved jødiske bosetninger på Vestbredden.

Statsminister Benjamin Netanyahu uttalte seg til journalister ved landets politihovedkvarter. Der sa han at han har foretatt en sikkerhetsvurdering av situasjonen og besluttet seg for å iverksette «umiddelbare handlinger». Han sa at han skal kalle inn regjeringens sikkerhetsråd til møte lørdag kveld, etter at sabbaten er avsluttet, for å diskutere ytterligere oppfølging.

Netanyahu avviste å utdype hva slags tiltak han vil komme med, men sa at Israel kommer til å handle «bestemt og med fatning». Han oppfordrer folk til ikke å ta loven i egne hender.

Internasjonale fordømmelser

USA var raskt ute med å fordømme angrepet.

– Dette er helt forferdelig, sier talsmann for utenriksdepartementet, Vedant Patel.

– Vi fordømmer på sterkeste dette tilsynelatende terrorangrepet, sier Patel og understreker at USAs engasjement for Israels sikkerhet er bunnsolid, og at de er i kontakt med israelske myndigheter.

Det hvite hus' pressetalskvinne Karine Jean-Pierre sier at USA fordømmer angrepet på det sterkeste og er «sjokkert og trist over tap av liv». Hun viser til at angrepet skjedde på den internasjonale holocaust-dagen.

Samme kobling gjør Tysklands ambassadør til Israel, Steffen Seibert. Han beskriver angrepet som «en ond terrorhandling mot jøder på den internasjonale holocaust-dagen», melder nyhetsbyrået DPA.

Storbritannias utenriksminister James Cleverly viser til det samme.

– Å angripe mennesker i bønn i en synagoge på den internasjonale holocaust-dagen og under sabbaten, er forferdelig. Vi står sammen med våre israelske venner, sier Cleverly ifølge Reuters.

De forente arabiske emirater, som er blant Israels nye allierte i den arabiske verden, fordømmer også synagogeangrepet. Det fremkommer i en uttalelse fra Emiratenes utenriksdepartement og som det statlige nyhetsbyrået WAM siterer.

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer angrepet og kaller det «avskyelig». Han sier også at han er dypt bekymret for volden i både Israel og de okkuperte palestinske områdene. Guterres ber partene gjøre alt de kan for å vise tilbakeholdenhet.

Militæraksjon i flyktningleir

Skytingen skjedde dagen etter at det israelske militæret gjennomførte en militæroperasjon i Jenin på Vestbredden torsdag. Ni palestinere ble drept. Senere på dagen ble enda en palestiner drept nord for Jerusalem.

Drapene fikk palestinske myndigheter på den okkuperte Vestbredden til å bryte sikkerhetssamarbeidet med Israel, en beslutning som ble kritisert av USA.

Natt til fredag ble det skutt sju raketter fra Gazastripen mot Israel, som svarte med luftangrep mot Gazastripen. Hamas styrer den palestinske Gazastripen, men Islamsk jihad har tatt ansvar for rakettene, hvorav de fleste ble stoppet av det israelske rakettforsvaret.

Det er ikke meldt om personskader fra angrepene natt til fredag, verken på palestinsk eller israelsk side.

Blinken-besøk

Det hvite hus opplyste fredag kveld at USAs president Joe Biden har beordret sitt nasjonale sikkerhetsteam til å bistå israelske kolleger etter synagogeangrepet.

Angrepet skjedde like før USAs utenriksminister Antony Blinken skal besøke Israel.

Blinkens besøk kommer nå trolig til å fokusere tungt på å dempe den spente situasjonen. Han ventes å diskutere de underliggende årsakene til konflikten mellom Israel og palestinerne, og palestinernes beslutning torsdag om å stanse sikkerhetssamarbeidet med Israel.

Det hvite hus' nasjonale sikkerhetsråds talsmann John Kirby sier at Biden-administrasjonen de siste dagene har vært i tett kontakt med israelske og palestinske ledere. Kirby understreker at det er «umiddelbart behov for at alle parter deeskalerer situasjonen for å hindre ytterligere tap av sivile liv, og at de samarbeider for å bedre sikkerhetssituasjonen på Vestbredden».