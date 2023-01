FN-sjefen fordømmer «avskyelig» angrep i Øst-Jerusalem

– Generalsekretær fordømmer på det sterkeste dagens terrorangrep. Det er spesielt avskyelig at angrepet skjedde ved et gudshus, og på den samme dagen som vi minnes Den internasjonale holocaustdagen, sier en talsmann for Guterres fredag kveld.

Guterres uttrykker også dyp bekymring for voldsopptrappingen i både Israel og de okkuperte palestinske områdene, og ber partene gjøre alt de kan for å vise tilbakeholdenhet.

Minst sju personer ble skutt og drept like ved en synagoge i en israelsk bosetting i Øst-Jerusalem fredag kveld. Den palestinske gjerningsmannen ble skutt og drept av israelsk politi.

Dagen før ble ti palestinere drept i en israelsk militæraksjon på Vestbredden.

Både Øst-Jerusalem og Vestbredden har vært okkupert av Israel siden seksdagerskrigen i 1967.