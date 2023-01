Danmark skal se på muligheten for å rettsforfølge russiske ledere

– Når vi er vitne til slike forbrytelser, stiller det krav om handling. Det er også et spørsmål om ansvaret vi har for den internasjonale rettsorden og staters suverenitet, sier utenriksminister Lars Løkke Rasmussen i en pressemelding.

Det er Ukraina som inviterer land til å være med i kjernegruppen, og fra før har blant annet Storbritannia sluttet seg til. Rasmussen sier den danske regjeringen nå har takket ja til invitasjonen.

– Her kan vi bidra med vår juridiske ekspertise og sikre at russiske ledere stilles til ansvar for Russlands aggresjon, sier han.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har i henhold til dagens regler ikke mulighet til å straffeforfølge Russlands øverste ledere for angrepskrigen mot Ukraina.