IAEA ber på nytt om sikkerhetssone rundt atomkraftverk i Ukraina

IAEA opplyste torsdag at det var registrert kraftige eksplosjoner nær kraftverket.

Atomkraftverket har vært okkupert av russiske styrker siden begynnelsen av mars i fjor. Siden har Russland og Ukraina anklaget hverandre for å skyte i områdene nær kraftverket, som ligger ved frontlinjen. Beskyldningene har ført til at IAEA har fått på plass eksperter både der og ved de øvrige atomkraftverkene i Ukraina.

IAEAs sjef Rafael Grossi, som besøkte Ukraina i forrige uke, sier at IAEA rutinemessig registrerer eksplosjoner nær Zaporizjzja-kraftverket.

– I går ble åtte kraftige eksplosjoner hørt ved 10-tiden lokal tid, noe som fikk kontorvinduer ved kraftverket til å vibrere, og enda flere kunne høres i dag, sa Grossi torsdag.

Grossi antyder at Russland ikke klarer å opprettholde sikkerheten ved anlegget der landets styrker har tatt kontrollen. Rådgiver Renat Kartsjaa i Rosenenergoatom, selskapet som drifter russiske atomkraftverk, avviser uttalelsene hans og kaller dem en provokasjon.

Grossi uttaler at han på et EU-møte denne uken har diskutert opprettelse av en sikkerhetssone og at han skal ha nye samtaler med russiske myndigheter.